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  4. ВИДЕО. Энцо Фернандес забил шедевр за Аргентину. У Месси еще и ассист
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 22:51 | Обновлено 26 ноября 2022, 23:08
1509
0

ВИДЕО. Энцо Фернандес забил шедевр за Аргентину. У Месси еще и ассист

Аргентина побеждает Мексику во втором туре чемпионата мира

26 ноября 2022, 22:51 | Обновлено 26 ноября 2022, 23:08
1509
0
ВИДЕО. Энцо Фернандес забил шедевр за Аргентину. У Месси еще и ассист
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября в 21:00 во 2-м туре чемпионата мира 2022 сборная Аргентины играет с командой Мексики.

Матч проходит в Лусайле на стадионе Lusail Iconic Stadium.

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В первом туре Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии (1:2), а Мексика сыграла вничью с Польшей (0:0).

В конце матча Аргентина забила второй гол. Энцо Фернандес сотворил шедевр, закрутив мяч в дальний верхний угол. Лионель Месси прибавил к своему голу еще и ассист.

ГОЛ! 2:0. Энцо Фернандес, 87 мин.

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Источник Sport.ua
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