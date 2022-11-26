ВИДЕО. Энцо Фернандес забил шедевр за Аргентину. У Месси еще и ассист
Аргентина побеждает Мексику во втором туре чемпионата мира
26 ноября в 21:00 во 2-м туре чемпионата мира 2022 сборная Аргентины играет с командой Мексики.
Матч проходит в Лусайле на стадионе Lusail Iconic Stadium.
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В первом туре Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии (1:2), а Мексика сыграла вничью с Польшей (0:0).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
В конце матча Аргентина забила второй гол. Энцо Фернандес сотворил шедевр, закрутив мяч в дальний верхний угол. Лионель Месси прибавил к своему голу еще и ассист.
ГОЛ! 2:0. Энцо Фернандес, 87 мин.
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