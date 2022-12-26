Клопп высказался о вероятности зимних трансферов Ливерпуля

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку нынешнему состоянию команды сквозь призму ее возможного усиления новыми подписаниями.

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«У двух наших футболистов две тяжелые травмы. В январе прошлого года к нам присоединился Луис Диас, что очень помогло в той части сезона. Сделать что-то подобное и в этот раз, если это был позитивный ход? Почему бы и нет?» — заявил Клопп.

В турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль» занимает 6 место, имея 22 очка после 14 матчей.

Ранее Юрген Клопп оценил игру английского центрального полузащитника Джуда Беллингема.