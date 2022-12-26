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  4. Клопп восхищен Беллингемом: «Ему 19 лет, а играет на 28-29»
Англия
26 декабря 2022, 10:50 |
165
0

Клопп восхищен Беллингемом: «Ему 19 лет, а играет на 28-29»

Тренер хотел бы иметь в составе такого игрока

26 декабря 2022, 10:50 |
165
0
Клопп восхищен Беллингемом: «Ему 19 лет, а играет на 28-29»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп восхищен игрой центрального полузащитника Джуда Беллингема, однако не готов обсуждать возможный трансфер футболиста «Боруссии» Дортунд.

«Не хочу говорить о деньгах, когда мы обсуждаем такого игрока. Джуд - исключительный талант. Я бы сказал, что он играет так, будто ему 28 или 29 лет. А ему 19 лет».

«Очень зрелый футбол, невероятный талант. И он это показал на чемпионате мира. Все знают про Беллингема, но я не готов обсуждать трансферную стоимость», — сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» хочет за своего таланта более 130 миллионов евро, а «Ливерпуль» не сможет столько заплатить.

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Юрген Клопп Ливерпуль Джуд Беллингем Боруссия Дортмунд
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Источник Sky Sports
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