Клопп восхищен Беллингемом: «Ему 19 лет, а играет на 28-29»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп восхищен игрой центрального полузащитника Джуда Беллингема, однако не готов обсуждать возможный трансфер футболиста «Боруссии» Дортунд.

«Не хочу говорить о деньгах, когда мы обсуждаем такого игрока. Джуд - исключительный талант. Я бы сказал, что он играет так, будто ему 28 или 29 лет. А ему 19 лет».

«Очень зрелый футбол, невероятный талант. И он это показал на чемпионате мира. Все знают про Беллингема, но я не готов обсуждать трансферную стоимость», — сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» хочет за своего таланта более 130 миллионов евро, а «Ливерпуль» не сможет столько заплатить.