Англия26 декабря 2022, 04:34 | Обновлено 26 декабря 2022, 04:56
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Эрлинг ХОЛАНД: «Манчестер Сити вернулся сильнее, чем когда-либо»
Форвард «Манчестер Сити» – о победе над «Ливерпулем»
26 декабря 2022, 04:34 | Обновлено 26 декабря 2022, 04:56
124
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:2) в 1/8 финала Кубка английской лиги, где отметился голом.
«Мы вернулись – сильнее, чем когда-либо!» - написал Холанд в Twitter.
В четвертьфинале Кубка лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном».
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