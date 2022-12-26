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Англия
26 декабря 2022, 04:34 | Обновлено 26 декабря 2022, 04:56
124
0

Эрлинг ХОЛАНД: «Манчестер Сити вернулся сильнее, чем когда-либо»

Форвард «Манчестер Сити» – о победе над «Ливерпулем»

26 декабря 2022, 04:34 | Обновлено 26 декабря 2022, 04:56
124
0
Эрлинг ХОЛАНД: «Манчестер Сити вернулся сильнее, чем когда-либо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:2) в 1/8 финала Кубка английской лиги, где отметился голом.

«Мы вернулись – сильнее, чем когда-либо!» - написал Холанд в Twitter.

В четвертьфинале Кубка лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном».

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Эрлинг Холанд Ливерпуль Манчестер Сити
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