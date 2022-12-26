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  4. Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»
Украина. Премьер лига
26 декабря 2022, 00:35 |
1065
0

Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»

Украинский журналист серьезно настроен разбить репутацию Поворознюка

26 декабря 2022, 00:35 |
1065
0
Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»
Instagram. Дмитрий Гордон

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон продолжает критиковать президента футбольного клуба «Ингулец» Александра Поворознюка, который назвал его агентом ФСБ в одном из интервью:

«Я думаю, что он уже двинулся мозгами, если они у него когда-то там вообще были... Он мне иногда кидает какие-то послания, но они настолько тупы, как и сам Поворознюк. Дурная жаба, что еще сказать. Повторюсь, что я испорчу ему репутацию или то, что у него вместо нее. Потому что этот мудила, это быдло настоящее из 90-х годов компрометирует вообще всю идею обороны Украины, идею благородства, идею военных. Но как эта скотина могла, купив себе звание какого-то казачьего генерала, нарисовать себе портрет в погонах генеральских, в форме...

Сфотографироваться во время войны на фоне этого портрета, чтобы все это видели? Люди кровь проливает на фронте, а эта скотина тупая, фотографируется в генеральной форме, не являясь генералом. Потом он записывает видео и говорит, что он «генерал казачьих войск». Он так пытается это сказать на украинском... Он знает украинский язык также, как туземцы на Папуа-Новой Гвинеи. Он говорит: «оцэ було в январе, оцэ було в декабре, оцэ було в феврале». Чистая пародия, безобразная, наглая... Быдло, просто быдло. Вы знаете, что мы сейчас проводим большое журналистское расследование. Мы перекопали всю его жизнь, от рождения и до. Это будет очень интересно.

Он еще, потвора такая, компрометирует президента, начинает зализывать его до неприличного состояния. В офисе президента уже раздражены его поведением, тем что он себя приравнивает к президенту. Он все время о нем говорит, чтоб у людей создалось впечатление, что президент – его крыша, что они друзья. Мелкий, неумный, гадкий подонок такой, еще и лгун. Я чего вообще возбудился на него, это не собственно мне на кого-то возбуждаться (смеется – ред.). Я возбудился на вранье, когда человек с такой ряхой выходит в эфир, в военной форме, не будучи военным и даже не стоя рядом с ними, начинает рассказывать, что я являюсь обладателем квартиры в москве и агентом фсб, то конечно у меня появляется желание наказать его.

Ну нельзя так врать безбожно, это бессовестная история, потому что наверняка найдутся люди, которые поверят в эту ахинею. Поэтому эта жаба получит по заслугам, чтоб другим жабам было неповадно. Я на нем отработаю схему, поэтому когда следующая жаба высунется – следующая жаба получил по голове, просто Поворознюк у меня – подопытный кролик.

У него же там защитник нашелся. Ну никто не хочет садиться с Поворознюком рядом, чтобы тень этой личности не падала на нормальных людей. Но у него нашелся защитник – Сережа Лещенко. Он бывший журналист, ныне – железнодорожник. Вот и и Сережу Лещенко я хочу предупредить, чтоб он думал постоянно о том, что он несет свои грязным вонючим ртом. Пользуясь случаем, это мин**ную рожу – предупреждаю».

Ранее Гордон «размочил» Поворознюка за позирование на фоне своего портрета.

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Дмитрий Гордон Александр Поворознюк Ингулец
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