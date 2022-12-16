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Украина. Премьер лига
16 декабря 2022, 18:50 |
905
1

Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка

Дмитрий продолжает «мочить» президента «Ингульца»

16 декабря 2022, 18:50 |
905
1
Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка
Пряма червона. Александр Поворознюк

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон продолжает критиковать президента футбольного клуба «Ингулец» Александра Поворознюка, который назвал его агентом ФСБ в одном из интервью.

«Светоч украинской культуры и образец тонкого вкуса, четырежды судимый и сидевший президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк любит позировать на фоне своего портрета в генеральской форме. Этим, по его мнению, он приближает нашу победу», – написал Гордон в инстаграме.

Ранее Гордон призвал Поворознюка «ответить за базар».

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Александр Поворознюк Дмитрий Гордон Ингулец
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Комментарии 1
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Александр Чернокур
То что сидел это для Украины не самое страшное .Здесь был президентом дважды сидевший овощ который сбивал пыжиковые шапки на толчке в Енакиево .Но коль поворознюку никто не закрывает рот значит разрешили мочить 
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