Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка
Дмитрий продолжает «мочить» президента «Ингульца»
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон продолжает критиковать президента футбольного клуба «Ингулец» Александра Поворознюка, который назвал его агентом ФСБ в одном из интервью.
«Светоч украинской культуры и образец тонкого вкуса, четырежды судимый и сидевший президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк любит позировать на фоне своего портрета в генеральской форме. Этим, по его мнению, он приближает нашу победу», – написал Гордон в инстаграме.
Ранее Гордон призвал Поворознюка «ответить за базар».
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