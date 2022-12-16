Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон продолжает критиковать президента футбольного клуба «Ингулец» Александра Поворознюка, который назвал его агентом ФСБ в одном из интервью.



«Светоч украинской культуры и образец тонкого вкуса, четырежды судимый и сидевший президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк любит позировать на фоне своего портрета в генеральской форме. Этим, по его мнению, он приближает нашу победу», – написал Гордон в инстаграме.



Ранее Гордон призвал Поворознюка «ответить за базар».