Виталий САЧКО: «На меня больше давит желание»

Украинец Виталий Сачко (№335 АТР) признался, что провел не лучший свой сезон, но заявил, что в новом сезоне намерен улучшить свои результаты и позицию в мировом рейтинге.

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– Этот сезон для тебя сложно назвать успешным. Ты начинал его в квалификации Australian Open, а завершил в середине четвертой сотни, проиграв больше матчей, чем выиграв. Твое резюме по сезону и в чем ты видишь главные причины, что результаты ухудшились по сравнению с прошлым годом?

– Да, это и правда был не самый лучший сезон. Было много проблем, я часто болел. В начале года было очень сложно психологически играть, затем, когда в плане психологии стало нормально, пошли физические проблемы, то болел, то травмы. Вот так всего понемногу набралось и сезон не удался. Сейчас я набираю форму и хочу уже с самого начала года ехать на турниры и постараться исправить эту ситуацию.

– В этом году ты пробовал силы в АТР-туре, прошел в основу турнира в Кицбюэле, как «лаки лузер» и в довольно ровном матче уступил Душану Лайовичу. Ранее ты играл против Доминика Тима в Вене. Понятно, что игр на этом уровне еще не так много, но все же мог бы ты сравнить уровень игры на «челленджерах» и АТР? Нет ли психологической боязни у игрока, который долго варится в котле «челленджеров», что АТР-тур – это уже что-то другое, недостижимое?

– Если честно, то мне кажется, что все играют плюс-минус одинаково. Очень многое зависит от того, в какой форме и в каком психологическом состоянии приезжает игрок на турнир. Ты можешь попасть на человека, который, например, выиграл титул на прошлой неделе и обыграть его, просто потому что он приехал уставший.

Говоря о себе, то на меня больше давит желание выиграть больше очков, больше призовых и сделать рейтинговый скачок, как можно скорее. Вот это больше всего такой психологический блок для меня. А так, выходишь на корт - те же соперники, играют так же.

– Какие сейчас планы на новый сезон ставишь для себя?

– Главное – закрепиться в квалификациях Шлемов. Для начала вернуться в топ-300, затем в топ-200. Буду стараться реализовать эту задачу.

Как известно, Виталия Сачко в новом сезоне будет тренировать экс-пятая ракетка мира.