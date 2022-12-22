Виталия Сачко в новом сезоне будет тренировать экс-пятая ракетка мира

Украинский теннисист Виталий Сачко (№335 ATP) рассказал, что в новом сезоне будет работать с чешским экс-теннисистом Иржи Новаком.



«Я сейчас тренируюсь под руководством Иржи Новака. Он работает тренером в клубе, где я тренируюсь в Чехии и в один из дней мы с отцом решили обговорить с руководством клуба возможность нашего сотрудничества с ним. В клубе нам пошли навстречу и мы договорились об условиях совместной работы.



У нас есть договоренность, что он будет по возможности ездить со мной на турниры и уже в конце сезона он должен был быть со мной, но к сожалению по семейным обстоятельствам у него не сложилось. Надеюсь в ближайшее время все уладится, и на какие-то турниры он уже со мной поедет», – сказал Сачко.



Чех Иржи Новак за свою игровую карьеру выиграл семь титулов АТР в одиночном разряде и 18 в парном. Становился финалистом Уимблдона (2001) и US Open (2002) в парном разряде. В рейтинге АТР Новак поднимался на пятое место в одиночном разряде и на шестое в паре.