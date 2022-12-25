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Англия
25 декабря 2022, 12:28 | Обновлено 25 декабря 2022, 12:33
159
0

Ливерпуль намерен сохранить Фирмино

Английский клуб предложит бразильцу новый контракт

25 декабря 2022, 12:28 | Обновлено 25 декабря 2022, 12:33
159
0
Ливерпуль намерен сохранить Фирмино
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Английский «Ливерпуль» намерен продлить контракт с 31-летним нападающим Роберто Фирмино.

Мерсисайдцы не хотят терять бразильского футболиста следующим летом бесплатно и собираются предложить ему подписать новое соглашение.

Действующий контракт Фирмино с «красными» истекает по окончании нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает опытного нападающего в 28 миллионов евро.

В этом розыгрыше АПЛ бразилец провел за «Ливерпуль» 13 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Цвета мерсисайдцев Фирмино защищает с 2015 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов приобрести лидера сборной Марокко.

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Ливерпуль Роберто Фирмино продление контракта
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Источник Tribal Football
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