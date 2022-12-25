Ливерпуль намерен сохранить Фирмино

Английский «Ливерпуль» намерен продлить контракт с 31-летним нападающим Роберто Фирмино.

Мерсисайдцы не хотят терять бразильского футболиста следующим летом бесплатно и собираются предложить ему подписать новое соглашение.

Действующий контракт Фирмино с «красными» истекает по окончании нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает опытного нападающего в 28 миллионов евро.

В этом розыгрыше АПЛ бразилец провел за «Ливерпуль» 13 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Цвета мерсисайдцев Фирмино защищает с 2015 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов приобрести лидера сборной Марокко.