Ливерпуль намерен сохранить Фирмино
Английский клуб предложит бразильцу новый контракт
Английский «Ливерпуль» намерен продлить контракт с 31-летним нападающим Роберто Фирмино.
Мерсисайдцы не хотят терять бразильского футболиста следующим летом бесплатно и собираются предложить ему подписать новое соглашение.
Действующий контракт Фирмино с «красными» истекает по окончании нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает опытного нападающего в 28 миллионов евро.
В этом розыгрыше АПЛ бразилец провел за «Ливерпуль» 13 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Цвета мерсисайдцев Фирмино защищает с 2015 года.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов приобрести лидера сборной Марокко.
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