Ливерпуль готов приобрести лидера сборной Марокко

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении марокканского полузащитника Софьяна Амрабата. По информации источника, трансфер может состояться в январе. Сообщается, что «Фиорентина» не примет предложение ниже 40 миллионов, но «красные», судя по всему, готовы выложить эту сумму.

Контракт Амрабата с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года. Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает 26-летнего опорного хавбека в 10 миллионов евро.



Ранее была информация, что за игрока готова заплатить 40 миллионов евро «Барселона».



В текущем сезоне Амрабат в составе «Фиорентины» провел 20 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.