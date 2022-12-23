Ливерпуль готов приобрести лидера сборной Марокко
«Мерсисайдцы» нацелились на Софьяна Амрабата
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении марокканского полузащитника Софьяна Амрабата. По информации источника, трансфер может состояться в январе. Сообщается, что «Фиорентина» не примет предложение ниже 40 миллионов, но «красные», судя по всему, готовы выложить эту сумму.
Контракт Амрабата с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года. Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает 26-летнего опорного хавбека в 10 миллионов евро.
Ранее была информация, что за игрока готова заплатить 40 миллионов евро «Барселона».
В текущем сезоне Амрабат в составе «Фиорентины» провел 20 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
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