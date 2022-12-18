Барселона готова заплатить 40 млн евро за Амрабата

Каталонская «Барселона» входит в список клубов, которым интересен полузащитник Софьян Амрабат, который хорошо показал себя на чемпионате мира в составе национальной сборной Марокко.

Каталонский клуб готов заплатить за Софьяна Амрабата 40 миллионов евро. Именно такой ценник на марокканца повесил его нынешний клуб – «Фиорентина».

26-летний Софьян Амрабат выступает за «Фиорентину» с середины сезона 2019/2020. С тех пор полузащитник провел за «фиалок» 78 официальных матчей, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что топы АПЛ следят за игроком Марокко.