Барселона готова заплатить 40 млн евро за Амрабата
Именно столько хочет выручить с продажи марокканца «Фиорентина»
Каталонская «Барселона» входит в список клубов, которым интересен полузащитник Софьян Амрабат, который хорошо показал себя на чемпионате мира в составе национальной сборной Марокко.
Каталонский клуб готов заплатить за Софьяна Амрабата 40 миллионов евро. Именно такой ценник на марокканца повесил его нынешний клуб – «Фиорентина».
26-летний Софьян Амрабат выступает за «Фиорентину» с середины сезона 2019/2020. С тех пор полузащитник провел за «фиалок» 78 официальных матчей, в которых забил один гол.
Ранее сообщалось, что топы АПЛ следят за игроком Марокко.
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