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  4. Барселона готова заплатить 40 млн евро за Амрабата
Испания
18 декабря 2022, 17:49 |
462
0

Барселона готова заплатить 40 млн евро за Амрабата

Именно столько хочет выручить с продажи марокканца «Фиорентина»

18 декабря 2022, 17:49 |
462
0
Барселона готова заплатить 40 млн евро за Амрабата
Getty Images/Global Images Ukraine. Софьян Амрабат

Каталонская «Барселона» входит в список клубов, которым интересен полузащитник Софьян Амрабат, который хорошо показал себя на чемпионате мира в составе национальной сборной Марокко.

Каталонский клуб готов заплатить за Софьяна Амрабата 40 миллионов евро. Именно такой ценник на марокканца повесил его нынешний клуб – «Фиорентина».

26-летний Софьян Амрабат выступает за «Фиорентину» с середины сезона 2019/2020. С тех пор полузащитник провел за «фиалок» 78 официальных матчей, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что топы АПЛ следят за игроком Марокко.

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Источник Goal.com
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