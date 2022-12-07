Выбил Испанию и теперь поедет в Англию? Топы АПЛ следят за игроком Марокко

Английские футбольные топ-клубы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» интересуются игроком сборной Марокко и итальянской «Фиорентины» Софьяном Амрабатом.

Сообщается, что после того, как 26-летний игрок прошел со своей сборной в четвертьфинал ЧМ-2022 в Катаре, сенсационно обыграв Испанию, к нему появилось внимание.

Правда стоит отметить, что «Фиорентина» отклонила все запросы клубов и максимум, на что итальянский клуб может согласиться, это аренда игрока. Зимой Амрабат в любом случае останется в составе «фиалок».

Агент футболиста пообщался с Фабрицио Романо и заявил, что Амрабат является лучшим опорным полузащитником этого Мундиаля, поэтому заинтересованным клубам придется предложить не малую сумму как и «Фиорентине», так и самому игроку в качестве зарплаты.