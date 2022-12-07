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  4. Выбил Испанию и теперь поедет в Англию? Топы АПЛ следят за игроком Марокко
Англия
07 декабря 2022, 15:15 |
597
0

Выбил Испанию и теперь поедет в Англию? Топы АПЛ следят за игроком Марокко

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заинтересованы в услугах Софьяна Амрабата

07 декабря 2022, 15:15 |
597
0
Выбил Испанию и теперь поедет в Англию? Топы АПЛ следят за игроком Марокко
Instagram. Софьян Амрабат

Английские футбольные топ-клубы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» интересуются игроком сборной Марокко и итальянской «Фиорентины» Софьяном Амрабатом.

Сообщается, что после того, как 26-летний игрок прошел со своей сборной в четвертьфинал ЧМ-2022 в Катаре, сенсационно обыграв Испанию, к нему появилось внимание.

Правда стоит отметить, что «Фиорентина» отклонила все запросы клубов и максимум, на что итальянский клуб может согласиться, это аренда игрока. Зимой Амрабат в любом случае останется в составе «фиалок».

Агент футболиста пообщался с Фабрицио Романо и заявил, что Амрабат является лучшим опорным полузащитником этого Мундиаля, поэтому заинтересованным клубам придется предложить не малую сумму как и «Фиорентине», так и самому игроку в качестве зарплаты.

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Софьян Амрабат Фиорентина Ливерпуль Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
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Источник 90min
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