Выбил Испанию и теперь поедет в Англию? Топы АПЛ следят за игроком Марокко
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заинтересованы в услугах Софьяна Амрабата
Английские футбольные топ-клубы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» интересуются игроком сборной Марокко и итальянской «Фиорентины» Софьяном Амрабатом.
Сообщается, что после того, как 26-летний игрок прошел со своей сборной в четвертьфинал ЧМ-2022 в Катаре, сенсационно обыграв Испанию, к нему появилось внимание.
Правда стоит отметить, что «Фиорентина» отклонила все запросы клубов и максимум, на что итальянский клуб может согласиться, это аренда игрока. Зимой Амрабат в любом случае останется в составе «фиалок».
Агент футболиста пообщался с Фабрицио Романо и заявил, что Амрабат является лучшим опорным полузащитником этого Мундиаля, поэтому заинтересованным клубам придется предложить не малую сумму как и «Фиорентине», так и самому игроку в качестве зарплаты.
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