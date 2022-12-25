Юрген КЛОПП: «Это невероятно сложно»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп признал трудности, которые испытывает его команда в настоящий момент в чемпионате Англии, и заявил о готовности их преодолевать.

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«Мы серьезно отстаем от лидеров чемпионата Англии и вынуждены их преследовать. Впереди много работы, мы не думаем о перерыве. Это начало чего-то нового и развитие того, что мы делали до сих пор. Мы можем добиться большего успеха.

Для футболистов, которые играли на чемпионате мира, весь сезон будет невероятно напряжённым. Это невероятно сложно. Посмотрим, как мы с этим справимся. Это усложняет составление планов на предстоящие матчи. Нужно проявить гибкость», — заявил Клопп.

«Ливерпуль» в таблице английской Премьер-лиги занимает 6 место с 22 очками после 14 матчей. Лидирует лондонский «Арсенал», у которого 37 пунктов. В понедельник, 26 декабря, «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Астон Виллой».

Ранее агент Юргена Клоппа рассказал о планах немца.