«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции

Аргентинцы запустили петицию «Франция, хватит плакать» в ответ на петицию французов с просьбой переиграть финал ЧМ-2022 по футболу между сборными Аргентины и Франции.

Сообщается, что петицию южноамериканцев уже подписали около 300 тысяч человек.

Текст петиции:

«После нашей победы в финале чемпионата мира французы не перестают плакать, жаловаться и не признают, что Аргентина – чемпион мира. Эта петиция о том, чтобы французы перестали плакать и приняли, что Месси – лучший в истории футбола, а Мбаппе ему как сынок».

Отметим, что в воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.