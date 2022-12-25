«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
В Аргентине набирает обороты петиция в ответ на просьбу переиграть финал ЧМ-2022
Аргентинцы запустили петицию «Франция, хватит плакать» в ответ на петицию французов с просьбой переиграть финал ЧМ-2022 по футболу между сборными Аргентины и Франции.
Сообщается, что петицию южноамериканцев уже подписали около 300 тысяч человек.
Текст петиции:
«После нашей победы в финале чемпионата мира французы не перестают плакать, жаловаться и не признают, что Аргентина – чемпион мира. Эта петиция о том, чтобы французы перестали плакать и приняли, что Месси – лучший в истории футбола, а Мбаппе ему как сынок».
Отметим, что в воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.
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