200 тысяч подписали петицию с требованием провести переигровку финала ЧМ

Около 200 тысяч недовольных болельщиков подписали петицию с требованием к ФИФА переиграть финал чемпионата мира между Францией и Аргентиной, который драматично завершился победой южноамериканцев в серии послематчевых пенальти.



Один из пользователей сайта с электронными петициями MesOpinions попросил ФИФА переиграть финал ЧМ. Причиной называется несправедли назначенный пенальти в ворота Франции, а также то, что на Мбаппе фолили перед голом Ди Марии. Это петицию уже подписали почти 200 тысяч человек.



Отметим, что сколько бы не набрала эта петиция, нет никаких шансов, что матч Франция против Аргентины будет переигран.

Ранее Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе.