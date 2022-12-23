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Чемпионат мира
23 декабря 2022, 11:39 | Обновлено 23 декабря 2022, 12:40
3456
2

200 тысяч подписали петицию с требованием провести переигровку финала ЧМ

Многие остались недовольны судейством Шимона Марциняка

23 декабря 2022, 11:39 | Обновлено 23 декабря 2022, 12:40
3456
2
200 тысяч подписали петицию с требованием провести переигровку финала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Около 200 тысяч недовольных болельщиков подписали петицию с требованием к ФИФА переиграть финал чемпионата мира между Францией и Аргентиной, который драматично завершился победой южноамериканцев в серии послематчевых пенальти.

Один из пользователей сайта с электронными петициями MesOpinions попросил ФИФА переиграть финал ЧМ. Причиной называется несправедли назначенный пенальти в ворота Франции, а также то, что на Мбаппе фолили перед голом Ди Марии. Это петицию уже подписали почти 200 тысяч человек.

Отметим, что сколько бы не набрала эта петиция, нет никаких шансов, что матч Франция против Аргентины будет переигран.

Ранее Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе.

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Источник Sport Bible
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Комментарии 2
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Злий Глобинець
Недалекі якісь вони. Ті хто підписав петицію.
Як на мене, все було справедливо. Пенальті в ворота обох збірних були рівнозначними.
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+1
Andriy_Bugayov
Та ніхто нічого перегравати не буде. За 90 роkів проведення Чемпіонату світу було чимало суперечливих епізодів і всі на це ложили хєр просто. Тому нехай заспоkояться і змиряться.
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