Испания24 декабря 2022, 20:20 |
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ФОТО. Андрей Лунин с женой и сыном поздравили всех с Рождеством
Все надели праздничные костюмы
24 декабря 2022, 20:20 |
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Вратарь сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин поздравил своих подписчиком в инстаграме с Рождеством.
«С праздниками всех, крепкого здоровья и да хранит вас Господь», – подписал фото со своей женой и сыном украинский голкипер.
Отметим, что месяц назад Лунин получил от «Реала» новый автомобиль. Украинскому вратарю достался BMW i4 M50.
Вчера состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. «Реал» на этой стадии сразится против «Касереньо».
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