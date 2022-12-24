ФОТО. Андрей Лунин с женой и сыном поздравили всех с Рождеством

​Вратарь сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин поздравил своих подписчиком в инстаграме с Рождеством.



«С праздниками всех, крепкого здоровья и да хранит вас Господь», – подписал фото со своей женой и сыном украинский голкипер.



Отметим, что месяц назад Лунин получил от «Реала» новый автомобиль. Украинскому вратарю достался BMW i4 M50.



Вчера состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. «Реал» на этой стадии сразится против «Касереньо».