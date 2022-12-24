Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Андрей Лунин с женой и сыном поздравили всех с Рождеством
Испания
24 декабря 2022, 20:20 |
594
0

ФОТО. Андрей Лунин с женой и сыном поздравили всех с Рождеством

Все надели праздничные костюмы

24 декабря 2022, 20:20 |
594
0
ФОТО. Андрей Лунин с женой и сыном поздравили всех с Рождеством
Инстаграм Андрея Лунина

​Вратарь сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин поздравил своих подписчиком в инстаграме с Рождеством.

«С праздниками всех, крепкого здоровья и да хранит вас Господь», – подписал фото со своей женой и сыном украинский голкипер.

Отметим, что месяц назад Лунин получил от «Реала» новый автомобиль. Украинскому вратарю достался BMW i4 M50.

Вчера состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. «Реал» на этой стадии сразится против «Касереньо».

По теме:
Известны финалисты командного турнира в ОАЭ. Команда Джоковича едет домой
ФОТО. Ди Мария сделал огромное тату с Кубком мира
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. С кем сыграет Реал Лунина?
Андрей Лунин Рождество фото lifestyle
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все серьезно. Кавани и Хименесу грозит длительный бан за поведение в Катаре
Футбол | 24 декабря 2022, 12:02 0
Все серьезно. Кавани и Хименесу грозит длительный бан за поведение в Катаре
Все серьезно. Кавани и Хименесу грозит длительный бан за поведение в Катаре

Игроки сборной Уругвая основательно набедокурили

В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
Война | 24 декабря 2022, 03:24 1
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо

Олег Рыбальченко с 2014 года защищал Украину

Месси: уйти нельзя, остаться
Футбол | 24.12.2022, 11:20
Месси: уйти нельзя, остаться
Месси: уйти нельзя, остаться
Руслан РОТАНЬ: «Хочу видеть Мудрика, Трубина и Забарного на Евро-2023»
Футбол | 24.12.2022, 19:54
Руслан РОТАНЬ: «Хочу видеть Мудрика, Трубина и Забарного на Евро-2023»
Руслан РОТАНЬ: «Хочу видеть Мудрика, Трубина и Забарного на Евро-2023»
Пейшото и дальше не будет в Металлисте
Футбол | 24.12.2022, 12:43
Пейшото и дальше не будет в Металлисте
Пейшото и дальше не будет в Металлисте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
23.12.2022, 19:18 20
Футбол
Роман ЗОЗУЛЯ: «От выступления Зеленского у меня бегали по телу мурашки»
Роман ЗОЗУЛЯ: «От выступления Зеленского у меня бегали по телу мурашки»
22.12.2022, 18:03 11
Футбол
Усик пожертвовал большую сумму на восстановление села в Киевской области
Усик пожертвовал большую сумму на восстановление села в Киевской области
24.12.2022, 05:40 6
Война
ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол ЧМ-2022
ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол ЧМ-2022
23.12.2022, 14:21 1
Футбол
Невероятная сумма для Аргентины. Сколько заработали сборные за ЧМ-2022?
Невероятная сумма для Аргентины. Сколько заработали сборные за ЧМ-2022?
22.12.2022, 23:30 3
Футбол
Рикки ХАТТОН: «Если у кого-то и есть шанс победить Фьюри, то у Усика»
Рикки ХАТТОН: «Если у кого-то и есть шанс победить Фьюри, то у Усика»
23.12.2022, 10:17
Бокс
Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо
Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо
23.12.2022, 12:36 22
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
23.12.2022, 18:40
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности