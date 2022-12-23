Испания23 декабря 2022, 20:19 | Обновлено 23 декабря 2022, 20:22
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Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. С кем сыграет Реал Лунина?
«Сливочные» встретятся с «Какерено», «Барселона» сыграет с «Интерсити»
23 декабря 2022, 20:19 | Обновлено 23 декабря 2022, 20:22
249
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В пятницу, 23 декабря, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании по футболу.
Столичный футбольный клуб «Реал» встретится с «Какерено» в гостях. Отметим, что за «Реал» играет украинский голкипер Андрей Лунин. Матч пройдет в начале января (3-5 числа, предварительные даты).
К слову, другой испанский гранд «Барселона» встретится с ФК «Интерсити», который выступает в третьем по силе испанском дивизионе.
Кубок Испании. Жеребьевка 1/16 финала
- Ибица Ислас Питиусас – Бетис
- Какерено – Реал Мадрид
- Интерсити – Барселона
- Ла-Нусия – Валенсия
- Логронес – Реал Сосьедад
- Эльденсе – Атлетик
- Понтеведра – Мальорка
- Химнастик – Осасуна
- Линарес – Севилья
- Сеута – Эльче
- Алавес – Вальядолид
- Леванте – Хетафе
- Реал Овьедо – Атлетико
- Картахена – Вильярреал
- Спортинг Хихон – Райо Валекано
- Эспаньол – Сельта
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