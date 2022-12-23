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Испания
23 декабря 2022, 20:19 | Обновлено 23 декабря 2022, 20:22
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0

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. С кем сыграет Реал Лунина?

«Сливочные» встретятся с «Какерено», «Барселона» сыграет с «Интерсити»

23 декабря 2022, 20:19 | Обновлено 23 декабря 2022, 20:22
249
0
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. С кем сыграет Реал Лунина?
Copa del Rey

В пятницу, 23 декабря, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

Столичный футбольный клуб «Реал» встретится с «Какерено» в гостях. Отметим, что за «Реал» играет украинский голкипер Андрей Лунин. Матч пройдет в начале января (3-5 числа, предварительные даты).

К слову, другой испанский гранд «Барселона» встретится с ФК «Интерсити», который выступает в третьем по силе испанском дивизионе.

Кубок Испании. Жеребьевка 1/16 финала

  • Ибица Ислас Питиусас – Бетис
  • Какерено – Реал Мадрид
  • Интерсити – Барселона
  • Ла-Нусия – Валенсия
  • Логронес – Реал Сосьедад
  • Эльденсе – Атлетик
  • Понтеведра – Мальорка
  • Химнастик – Осасуна
  • Линарес – Севилья
  • Сеута – Эльче
  • Алавес – Вальядолид
  • Леванте – Хетафе
  • Реал Овьедо – Атлетико
  • Картахена – Вильярреал
  • Спортинг Хихон – Райо Валекано
  • Эспаньол – Сельта

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Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Барселона жеребьевка Андрей Лунин Ла-Нусия Валенсия Логроньес Реал Сосьедад Эльденсе Атлетик Бильбао Понтеведра Мальорка Химнастик Таррагона Осасуна Линарес Севилья Сеута Эльче Алавес Вальядолид Леванте Хетафе Атлетико Мадрид Вильярреал Спортинг Хихон Райо Вальекано Эспаньол Сельта
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Источник Sport.ua
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