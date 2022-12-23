Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. С кем сыграет Реал Лунина?

В пятницу, 23 декабря, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

Столичный футбольный клуб «Реал» встретится с «Какерено» в гостях. Отметим, что за «Реал» играет украинский голкипер Андрей Лунин. Матч пройдет в начале января (3-5 числа, предварительные даты).

К слову, другой испанский гранд «Барселона» встретится с ФК «Интерсити», который выступает в третьем по силе испанском дивизионе.

Кубок Испании. Жеребьевка 1/16 финала