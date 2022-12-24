Президент Баварии: «Немецкий футбол не должен впадать в негатив»

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал решение Немецкого футбольного союза (DFB) о продолжении сотрудничества с Хансом-Дитером Фликом в качестве главного тренера сборной Германии. Бундестим, как известно, не вышел из группы в плей-офф мундиаля в Катаре.

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

«Менее чем через два года пройдет чемпионат Европы. Немецкий футбол должен объединиться. Мы не должны впадать в негатив. Я думаю, что решение оставить Флика в сборной было правильным.

Почему? В «Баварии» Флик показал, что способен выигрывать трофеи. Именно в этом состоит задача. Немецкая сборная должна выступать в плей-офф крупных турниров и, согласно их собственным стандартам, быть способной бороться за трофеи. Нужно рассматривать домашний чемпионат Европы как большую возможность. Финал чемпионата мира в очередной раз показал, как футбол может вдохновлять людей. Болельщики сделали ЧМ-2006 в Германии незабываемым турниром. Теперь нужно воссоздать эту атмосферу снова», - признался 68-летний Хайнер.