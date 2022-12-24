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Германия
24 декабря 2022, 13:46 | Обновлено 24 декабря 2022, 14:01
139
0

Президент Баварии: «Немецкий футбол не должен впадать в негатив»

Герберт Хайнер – о ситуации после вылета сборной Германии с ЧМ-2022

24 декабря 2022, 13:46 | Обновлено 24 декабря 2022, 14:01
139
0
Президент Баварии: «Немецкий футбол не должен впадать в негатив»
Getty Images/Global Images Ukraine. Герберт Хайнер

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал решение Немецкого футбольного союза (DFB) о продолжении сотрудничества с Хансом-Дитером Фликом в качестве главного тренера сборной Германии. Бундестим, как известно, не вышел из группы в плей-офф мундиаля в Катаре.

«Менее чем через два года пройдет чемпионат Европы. Немецкий футбол должен объединиться. Мы не должны впадать в негатив. Я думаю, что решение оставить Флика в сборной было правильным.

Почему? В «Баварии» Флик показал, что способен выигрывать трофеи. Именно в этом состоит задача. Немецкая сборная должна выступать в плей-офф крупных турниров и, согласно их собственным стандартам, быть способной бороться за трофеи. Нужно рассматривать домашний чемпионат Европы как большую возможность. Финал чемпионата мира в очередной раз показал, как футбол может вдохновлять людей. Болельщики сделали ЧМ-2006 в Германии незабываемым турниром. Теперь нужно воссоздать эту атмосферу снова», - признался 68-летний Хайнер.

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