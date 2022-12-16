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Чемпионат мира
16 декабря 2022, 17:05 | Обновлено 16 декабря 2022, 17:10
568
0

Перестройка неизбежна: какой будет Германия после провала в Катаре

Вносим изменения в состав Бундестим

16 декабря 2022, 17:05 | Обновлено 16 декабря 2022, 17:10
568
0
Перестройка неизбежна: какой будет Германия после провала в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Германии стала одним из главных разочарований на чемпионате мира-2022. Второй раз подряд немцы не вышли из группы на ЧМ, да и на Евро-2020 выступили не лучшим образом. Провалы на больших международных турнирах становятся обыденностью для Бундестим. Так быть не должно, и с этим нужно что-то делать.

Уже точно известно, что Ханс-Дитер Флик останется на посту главного тренера сборной Германии. Он долго работает в немецком футболе и, в частности, с национальной командой. Вряд ли найдется кандидатура другого специалиста, который сможет лучше подготовить Бундестим к домашнему чемпионату Европы, который состоится в 2024-м году. Но в команде перестройка неизбежна.

Томас Мюллер и Мануэль Нойер являются символами сборной Германии. Однако нужно вовремя остановиться, как это сделал Тони Кроос еще 4 года назад. Через 2 года Нойеру будет уже 38 лет. Не пора ли уступить место Марку-Андре тер Штегену, который заждался своего шанса на большом международном турнире? Голкипер «Барселоны» уже много лет выступает на стабильно высоком уровне. Он однозначно заслуживает шанса стать первым номером национальной команды. К тому же, тер Штеген моложе Нойера на 6 лет.

Что касается Мюллера, ему уже просто не остается места в этой команде. Нередко Томас был игроком без конкретной роли. Его задействовали на позициях атакующего полузащитника, оттянутого форварда и даже центрального нападающего. В полузащите у немцев есть молодые Джамал Мусиала, Кай Хаверц и Флориан Вирц. В нападении у Бундестим – Николас Фуллькруг, Карим Адейеми, Тимо Вернер и Юссуфа Мукоко. В компании этой молодежи (за исключением Фуллькруга) Мюллер будет выглядеть не в своей тарелке.


Getty Images/Global Images Ukraine

В обороне сборной Германии тоже могут произойти перемены. Существуют мнения, что Тило Керер и Никлас Зюле не соответствуют уровню национальной команды. Откровенно говоря, Антонио Рюдигер – единственный по-настоящему качественный центрбек в Бундестим. Кто должен составить ему компанию в центре обороны – вопрос довольно сложный. Возможно, напарником Рюдигера может стать Нико Шлоттербек. Защитник дортмундской «Боруссии» не самым лучшим образом выступил на ЧМ-2022, но ему только 23 года. Нико мог бы многому научиться у своего более опытного коллеги. К тому же, выбор достойных центрбеков у немцев все равно невелик.

Что касается флангов обороны, слева, наверное, останется Давид Раум. Он был основным левым защитником на ЧМ-2022 и вряд ли у него появится серьезный конкурент в ближайшее время. А вот на правом фланге можно было бы задействовать Ридле Баку. Фулбек «Вольфсбурга» хорошо проявляет себя в Бундеслиге и выглядит перспективнее Лукаса Клостерманна, который тоже может претендовать на эту позицию. К тому же, Баку в оптимальном возрасте. Сейчас ему 24 года.

Недавно в СМИ появилась информация, что Илкай Гюндоган рассматривает вариант с завершением карьеры в сборной Германии. С одной стороны, такой игрок не помешал бы Бундестим. С другой, у немцев есть Йозуа Киммих и Леон Горецка, способные хорошо взаимодействовать в центре поля. Более того, вместе с Рюдигером и тер Штегеном они могут создать костяк обновленной национальной команды. Плюс есть еще Лерой Сане и Серж Гнабри. Они не только качественные вингеры, но и опытные парни, способные многое дать сборной Германии.

Немецкий футбол известен своей приверженностью традициям. Нередко в сборную приглашают игроков за их хорошую репутацию и былые заслуги. Однако немцам пора уходить в перестройку и больше доверять молодежи. Хаверц, Мусиала, Вирц и Адейеми могут сыграть на многих позициях в атаке. Варианты на острие – Мукоко, Вернер и Фуллькруг. Форварду «Вердера» 29 лет, его нельзя назвать молодым, но это нормальный возраст для нападающего. К тому же, Бундестим нужны новые имена. Команду нужно и омолодить, и обновить.

У Флика есть 2 года на построение качественной команды. Специалисту не простят провальное выступление на домашнем чемпионате Европы. Ему доверяют в Немецком футбольном союзе, но и спрашивать с него будут по всей строгости. У немцев есть молодые, перспективные и качественные игроки, мотивированные на большие победы. Но команде также нужны лидеры, которые будут вести всю Бундестим за собой. Новые лидеры.

Текст: meta.ua/sport/

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Источник Sport.ua
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