Моуриньо и сборная Португалии. Почему зреет революция на тренерском рынке

От национальной сборной Португалии на чемпионате мира-2022 в Катаре ожидали очень многого. Как минимум, пиренейцы под руководством многоопытного Фернанду Сантуша и с Криштиану Роналду в составе должны были доходить до полуфинала, учитывая в целом удачную турнирную сетку. Как максимум – конечно же, побеждать, что помогло бы Роналду окончательно и бесповоротно вписать свое величественное имя в историю мирового футбола большими и золотыми литерами.

Но реальность оказалась для португальцев куда менее красочной, чем мечты болельщиков и прогнозы ряда специалистов. После фееричной победы в 1/8 финала над сборной Швейцарии (6:1), подопечные Сантуша в четвертьфинале сенсационно уступили Марокко (0:1), а Криштиану Роналду заканчивал ЧМ-2022 в весьма незавидном статусе игрока ротации…

Неудивительно, что подобное выступление в Португалии было признано провалом, а 68-летнего Фернанду Сантуша отправили в отставку, несмотря на все его прежние регалии и заслуги (напомним, что специалист провел в должности восемь лет, и за этот период Португалия не только выиграла Евро-2016, но и стала триумфатором дебютного розыгрыша Лиги наций, который состоялся в сезоне-2018/19). Более того, в отличие от Жоау Фелиша или Бернарду Силвы, которые лестно высказались о работе Сантуша в национальной команде, ее главная звезда – Криштиану Роналду – не обмолвился даже словом, дав понять, что затаил обиду на опытного специалиста за его последние решения в должности.

Впрочем, обиды Роналду – это исключительно его личные проблемы. Куда важнее и интереснее является поиск ответа на вопрос, кто же станет преемником Сантуша, и сможет ли новый коуч сборной Португалии решать такие же высокие задачи, которые оказывались по силам подопечным Фернанду.

Пока, если доверять ряду португальских и итальянских источников, главным фаворитом на то, чтобы занять пост главного тренера «Команды избранных» является 59-летний наставник «Ромы» Жозе Моуриньо. Имеются даже более «продвинутые» слухи – мол, «Особенный» уже дал согласие на то, чтобы впервые в своей карьере попробовать поруководить сборной, причем, что достаточно важно для Жозе, - именно родной страны.

Подобная информация от европейских журналистов не вызывает серьезного доверия, учитывая тот факт, что контракт Моуриньо с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года, и за его разрыв в одностороннем порядке специалисту придется выплатить неустойку, либо же покрыть ее придется Португальской футбольной федерации, что также является немалой проблемой для этой организации. Платить отступные за нового главного тренера в Португалии не очень-то и хотят, даже если речь заходит о фигуре космического по национальным меркам масштаба, как Жозе Моуриньо. А сам специалист, кажется, понемногу начинает «нащупывать» себя в «Роме», с которой в минувшем сезоне, например, выиграл дебютный розыгрыш Лиги конференций.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Более того, Моуриньо в целом абсолютно устраивает его итальянский жизненный уклад, и менять его наставник не хотел бы ни в коем случае, если только не произойдет нечто непредвиденное. Поэтому, объективно говоря, шансов заполучить Моуриньо у руководителей Португальской футбольной федерации немного, хотя варианты все-таки есть…

Именно здесь и начинается самое интересное. По информации авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport, которую подтверждают и источники португальской газеты A Bola, Моуриньо получил весьма оригинальное предложение о работе со сборной Португалии. В частности, речь не идет об эксклюзивности задач работодателя, что может позволить «Особенному» совмещать пост главного тренера «Ромы» со своего рода «подработкой» в «Команде избранных».

Источники утверждают, что Португальская футбольная федерация предлагает Моуриньо работать с национальной сборной только во время пауз в клубном календаре, которые нередко называются «датами международных матчей ФИФА». Подобная практика была широко распространена в футболе в первой половине прошлого века, когда у национальных сборных не было четких обязательств перед своими главными тренерами, из-за того, что они не имели стабильного графика матчей и порой могли оставаться без турниров или спаррингов на год или более.

Для современного футбола такой ход можно смело называть революционным. Однако юридически никаких загвоздок для того, чтобы восстановить былую практику, нет, и если Моуриньо убедит боссов «Ромы» пойти на условия Португальской футбольной федерации, то это будет своего рода прецедентом, а «Особенный» снова окажется в авангарде футбольных процессов.

Примечательно, что в ряде других видов спорта, подобная практика очень распространена. К примеру, в волейболе, где Бернардиньо долгие годы успешно совмещал работу в женской клубной команде «Рио де Жанейро» с постом главного тренера мужской национальной сборной Бразилии.

Но важнее другое: если Моуриньо действительно пойдет на такую уловку, то это может кардинально изменить отношение топ-тренеров современного футбола к сотрудничеству с так называемым институтом национальных сборных. Последний, откровенно говоря, изрядно подрастерял в популярности и имиджевости, не говоря уже о финансовых условиях, которые в «Манчестер Сити», «Ливерпуле» или «Пари Сен-Жермен» в разы выгоднее, чем в сборных Испании, Германии или Аргентины…

А ведь, согласитесь, было бы интересно посмотреть, на что способны на международной арене такие асы клубной работы, как Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп или Диего Симеоне. Будет символично, если первый шаг в этом направлении сделает именно Жозе Моуриньо. Не зря ведь его величают «Особенным»…