На морозе. Роналду до сих пор не отреагировал на уход Сантуша из сборной
Нападающий в своем молчании не одинок
37-летний форвард Криштиану Роналду и еще шесть португальских игроков никак не отреагировали публично на уход из национальной команды Португалии ее многолетнего наставника Фернанду Сантуша.
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Как известно, 68-летний специалист оставил пост главного тренера сборной Португалии после 8 лет работы с командой. Случилось это после вылета коллектива с ЧМ-2022.
Из 26 футболистов, которые были вызваны Сантушем на мундиаль в Катаре, на сегодня семь человек хранят публичное молчание. Среди них Криштиану Роналду, Диогу Кошта, Жозе Са, Антониу Силва, Жоау Палинья, Рубен Невеш и Рафаэл Леау.
Напомним, сборная Португалии покинула Катар после поражения от команды Марокко (0:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2022.
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