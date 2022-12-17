На морозе. Роналду до сих пор не отреагировал на уход Сантуша из сборной

37-летний форвард Криштиану Роналду и еще шесть португальских игроков никак не отреагировали публично на уход из национальной команды Португалии ее многолетнего наставника Фернанду Сантуша.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Как известно, 68-летний специалист оставил пост главного тренера сборной Португалии после 8 лет работы с командой. Случилось это после вылета коллектива с ЧМ-2022.

Из 26 футболистов, которые были вызваны Сантушем на мундиаль в Катаре, на сегодня семь человек хранят публичное молчание. Среди них Криштиану Роналду, Диогу Кошта, Жозе Са, Антониу Силва, Жоау Палинья, Рубен Невеш и Рафаэл Леау.

Напомним, сборная Португалии покинула Катар после поражения от команды Марокко (0:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2022.