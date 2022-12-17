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Португалия
17 декабря 2022, 02:53 | Обновлено 17 декабря 2022, 03:02
73
1

На морозе. Роналду до сих пор не отреагировал на уход Сантуша из сборной

Нападающий в своем молчании не одинок

17 декабря 2022, 02:53 | Обновлено 17 декабря 2022, 03:02
73
1
На морозе. Роналду до сих пор не отреагировал на уход Сантуша из сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду (слева) и Фернанду Сантуш

37-летний форвард Криштиану Роналду и еще шесть португальских игроков никак не отреагировали публично на уход из национальной команды Португалии ее многолетнего наставника Фернанду Сантуша.

Как известно, 68-летний специалист оставил пост главного тренера сборной Португалии после 8 лет работы с командой. Случилось это после вылета коллектива с ЧМ-2022.

Из 26 футболистов, которые были вызваны Сантушем на мундиаль в Катаре, на сегодня семь человек хранят публичное молчание. Среди них Криштиану Роналду, Диогу Кошта, Жозе Са, Антониу Силва, Жоау Палинья, Рубен Невеш и Рафаэл Леау.

Напомним, сборная Португалии покинула Катар после поражения от команды Марокко (0:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2022.

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Криштиану Роналду Фернанду Сантуш сборная Португалии по футболу
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Источник Record.pt
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adidas77
"На морозі" 
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Стаття і назва нижче плінтуса.
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