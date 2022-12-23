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ATP
23 декабря 2022, 14:22 |
518
0

Крутых рассказал, почему украинцы отказались играть матч Кубка Дэвиса

Лидеры украинского тенниса не захотели во второй раз играть бесплатно

23 декабря 2022, 14:22 |
518
0
Крутых рассказал, почему украинцы отказались играть матч Кубка Дэвиса
ФТУ. Алексей Крутых

Первая ракетка Украины Алексей Крутых рассказал, почему лучшие украинские теннисисты отказались играть за сборную в матче Кубка Дэвиса против Венгрии.

«Матч в Турции, в начале марта, против Барбадоса мы играли бесплатно, потому что началась война и нас поставили перед фактом. Сказали - это ваш выбор: можете играть, можете не играть. Конечно мы все согласились играть бесплатно даже ни минуты не думали, поскольку вот такая ситуация, только началась война. Конечно мы будем играть за Украину в такое время. Там на самом деле было непросто, потому что играли только я с Ильёй Марченко. Виталик [Сачко] и Денис [Молчанов] очень сильно заболели там, поэтому мы даже не в полном составе были.

А с Венгрией получилось так, что нас тоже поставили перед фактом, что вот вы играете бесплатно. Но мы понимали что ITF выделяет деньги на проведение матча, на призовые игрокам. На этот матч выделили 75 000$ от ITF, поэтому мы конечно мы сказали что это несправедливо, это уже получается какое-то рабство, что нужно снова играть бесплатно, хотя деньги выделяются. Мы так и не поняли пошли ли деньги на ЗСУ после Турции, потому что нам никто никто об этом не сообщил. Я даже не видел об этом никакой информации.

Позднее нам предложили играть за 100.000 гривен, но мы всё равно понимали, что это несправедливо. Нас даже не хотят слушать и не хотят выслушать наши условия. Поэтому мы приняли всей командой решение, что мы мы не будем играть на таких условиях, потому что это нечестно. Тем более ,что мы знаем, как у других сборных обстоят дела: например, в Узбекистане они забирают 90% от всех призовых, в случае победы, в Словакии вообще все 100% забирают. Если посчитать, сколько просили мы, то это даже не пятьдесят процентов от всей от всей суммы», – сказал Крутых.

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Алексей Крутых Кубок Дэвиса-2023 Виталий Сачко Денис Молчанов Илья Марченко сборная Украины по теннису сборная Венгрии по теннису
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Источник Большой теннис Украины
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