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Англия
23 декабря 2022, 12:17 | Обновлено 23 декабря 2022, 12:56
520
0

ВИДЕО. Ман Сити – Ливерпуль. Реакция КЛОППА на вылет из Кубка лиги

Главный тренер «красных» – о поражении в 1/8 финала

23 декабря 2022, 12:17 | Обновлено 23 декабря 2022, 12:56
520
0
ВИДЕО. Ман Сити – Ливерпуль. Реакция КЛОППА на вылет из Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Лучшие команды Англии и, возможно, мира выдали предсказуемо огненный матч в 1/8 финала Кубка лиги.

Счет был открыт на 10-й минуте встречи – гол забил норвежский форвард «горожан» Эрлинг Холанд. Через 10 минут ворота хозяев поразил форвард «Ливерпуля» Фабио Карвалью. В начале второго тайма команды обменялись голами: на 47-й минуте «горожан» вновь вывел вперед Рияд Марез, однако уже через минуту ответный мяч на свой счет записал Мохамед Салах. На исходе часа игры команда Хосепа Гвардиолы вновь получила преимущество – ворота «Ливерпуля» поразил защитник Натан Аке. В итоге «Сити» победили со счетом 3:2.

Вашему вниманию послематчевая пресс-конференция Юргена Клоппа.

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Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити - Ливерпуль Юрген Клопп
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Источник Sport.ua
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