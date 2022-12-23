ВИДЕО. Ман Сити – Ливерпуль. Реакция КЛОППА на вылет из Кубка лиги
Главный тренер «красных» – о поражении в 1/8 финала
Лучшие команды Англии и, возможно, мира выдали предсказуемо огненный матч в 1/8 финала Кубка лиги.
Счет был открыт на 10-й минуте встречи – гол забил норвежский форвард «горожан» Эрлинг Холанд. Через 10 минут ворота хозяев поразил форвард «Ливерпуля» Фабио Карвалью. В начале второго тайма команды обменялись голами: на 47-й минуте «горожан» вновь вывел вперед Рияд Марез, однако уже через минуту ответный мяч на свой счет записал Мохамед Салах. На исходе часа игры команда Хосепа Гвардиолы вновь получила преимущество – ворота «Ливерпуля» поразил защитник Натан Аке. В итоге «Сити» победили со счетом 3:2.
Вашему вниманию послематчевая пресс-конференция Юргена Клоппа.
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