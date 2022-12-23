Аль-Айн - Аль-Васл. Прогноз и анонс на матч

24 декабря на «Тахнун Бин Мохамед» пройдет матч 12-го тура чемпионата ОАЭ, в котором «Аль-Айн» встретится с «Аль-Васлом». Старт поединка запланирован на 16:30 по европейскому времени.

«Аль-Айн»

Клуб - действующий чемпион Объединенных Арабских Эмиратов. В прошлом розыгрыше было возвращено титул, что до этого брали в 2018-м году. Обновить рекорд («золото» взяли уже в 14-й раз) получилось Сергею Реброву. Но сейчас результаты заметно хуже - возможно, специалисту мешает те слухи, что «сватают» его на пост главного тренера национальной команды Украины? В любом случае, «Босс» близок к провалу сезона в целом. Даже получив в свое распоряжение своего экс-напарника по «Динамо», Ярмоленко, что бесплатно, свободным агентом перебрался из «Вест Хэма», Ребров со своими подопечными очень уж часто теряет очки. Вот и у «Бани Яс» не выиграли, ограничившись 2-2 на свое поле. И это еще получилось отыграться...

«Аль-Васл»

Команда надеется на прорыв в этом сезоне. «Гепорды» вообще-то могут считаться одними из лидеров футбола ОАЭ. У него 7 чемпионских титулов, правда, оформив «дубль» в 2007-м, вот уже полтора десятилетия ничего прибавить не получалось. Более того, трижды финишировали вообще на 8-9 месте, и только в прошлом розыгрыше поднялись хотя бы на 6-е. Но сейчас клуб возглавил опытный аргентинец, Хуан Антонио Пицци. В итоге «Аль-Васл», не имеющий в составе особенно известных звезд (лучший - Фабио Лима с 9 голами при 3 передачах, но кто за пределами ОАЭ знает об этом 29-летнем полузащитнике?), поднялся в группу лидеров. В этом плане 1-2 дома с «Шабаб Аль-Ахли» неприятно удивили.

Статистика личных встреч

С 2019-го года, в 9 поединках кряду, «Аль-Айн» не проигрывал. Эту серию «Аль-Васл» прервал прошлой зимой, выиграв за счет дубля Жилберту в Кубке Президента. Но в апреле «Босс» взял реванш, победив 3-2.

Прогноз

Букмекерские конторы очень верят в победу «Аль-Айна». Но он столько раз неприятно удивлял, что лучше использовать нейтральные «тотал больше 3,0 голов» (коэффициент - 1,87) от Parimatch.