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Англия
23 декабря 2022, 08:17 |
117
0

Луис Диас успешно перенес операцию

Форвард «Ливерпуля» пропустит около 3 месяцев

23 декабря 2022, 08:17 |
117
0
Луис Диас успешно перенес операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас перенес успешную операцию на колене. 25-летний колумбиец сможет вернуться на поле через три месяца.

Нападающий сборной Колумбии, не игравший с октября, пропускает зимний тренировочный сбор «Ливерпуля» из-за рецидива старой травмы.

В этом сезоне на счету Диаса 4 гола и 3 ассиста в 12 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

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Источник The Athletic
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