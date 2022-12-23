Луис Диас успешно перенес операцию

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас перенес успешную операцию на колене. 25-летний колумбиец сможет вернуться на поле через три месяца.

Нападающий сборной Колумбии, не игравший с октября, пропускает зимний тренировочный сбор «Ливерпуля» из-за рецидива старой травмы.

В этом сезоне на счету Диаса 4 гола и 3 ассиста в 12 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.