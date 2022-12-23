Англия23 декабря 2022, 08:17 |
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Луис Диас успешно перенес операцию
Форвард «Ливерпуля» пропустит около 3 месяцев
23 декабря 2022, 08:17 |
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Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас перенес успешную операцию на колене. 25-летний колумбиец сможет вернуться на поле через три месяца.
Нападающий сборной Колумбии, не игравший с октября, пропускает зимний тренировочный сбор «Ливерпуля» из-за рецидива старой травмы.
В этом сезоне на счету Диаса 4 гола и 3 ассиста в 12 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.
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