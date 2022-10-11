Англия11 октября 2022, 04:48 | Обновлено 11 октября 2022, 06:13
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Вингер Ливерпуля выбыл из строя до конца года
Луис Диас получил травму колена
11 октября 2022, 04:48 | Обновлено 11 октября 2022, 06:13
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Вингер «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Диас получил травму колена в матче против «Арсенала», который «канониры» выиграли со счетом 3:2.
В текущем сезоне Диас сыграл 12 матчей за «Ливерпуль», в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. В поединке против «Арсенала» колумбиец отметился ассистом, а на 42-й минуте был заменен из-за травмы.
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