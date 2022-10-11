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Англия
11 октября 2022, 04:48 | Обновлено 11 октября 2022, 06:13
173
0

Вингер Ливерпуля выбыл из строя до конца года

Луис Диас получил травму колена

11 октября 2022, 04:48 | Обновлено 11 октября 2022, 06:13
173
0
Вингер Ливерпуля выбыл из строя до конца года
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Диас получил травму колена в матче против «Арсенала», который «канониры» выиграли со счетом 3:2.

В текущем сезоне Диас сыграл 12 матчей за «Ливерпуль», в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. В поединке против «Арсенала» колумбиец отметился ассистом, а на 42-й минуте был заменен из-за травмы.

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Источник Sky Sports
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