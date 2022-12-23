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  4. Рияд МАРЕЗ: «Мы заслуженно победили Ливерпуль»
Англия
23 декабря 2022, 07:58 | Обновлено 23 декабря 2022, 08:22
109
0

Рияд МАРЕЗ: «Мы заслуженно победили Ливерпуль»

Хавбек «Манчестер Сити» – о победе над мерсисайдцами

23 декабря 2022, 07:58 | Обновлено 23 декабря 2022, 08:22
109
0
Рияд МАРЕЗ: «Мы заслуженно победили Ливерпуль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Всегда здорово забить и помочь команде выиграть. Мы были очень хороши в целом и заслуженно победили. Все вернулись с хорошим настроем. Начинать с такого соперника тяжело.

Мы прошли «Челси» и «Ливерпуль», так что посмотрим, что будет дальше. Мы будем идти от матча к матчу и пока сосредоточимся на игре в АПЛ», - сказал Марез.

В четвертьфинале Кубка лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном».

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Рияд Марез Ливерпуль Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Манчестер Сити - Ливерпуль
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Источник Sky Sports
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