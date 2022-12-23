Рияд МАРЕЗ: «Мы заслуженно победили Ливерпуль»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Всегда здорово забить и помочь команде выиграть. Мы были очень хороши в целом и заслуженно победили. Все вернулись с хорошим настроем. Начинать с такого соперника тяжело.

Мы прошли «Челси» и «Ливерпуль», так что посмотрим, что будет дальше. Мы будем идти от матча к матчу и пока сосредоточимся на игре в АПЛ», - сказал Марез.

В четвертьфинале Кубка лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном».