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Англия
23 декабря 2022, 07:18 |
115
0

Фирмино получил травму на тренировке

Бразильский форвард получил повреждение перед поединком с «Манчестер Сити»

23 декабря 2022, 07:18 |
115
0
Фирмино получил травму на тренировке
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что нападающий Роберто Фирмино получил травму перед игрой в Кубке лиги против «Манчестер Сити» (2:3).

«Мы выставили на матч игроков, которые отдохнули и могли тренироваться. К сожалению, это не касается Бобби, он травмировался два дня назад на тренировке. Травма несерьезная, но не позволит ему сыграть.

Ван Дейк приехал только вчера. Он играл во всех матчах за нас и за Нидерланды, так что ему дали еще два дня на отдых. Впереди нас ждет важный отрезок сезона», - сказал Клопп.

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Источник ФК Ливерпуль
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