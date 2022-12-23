Фирмино получил травму на тренировке

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что нападающий Роберто Фирмино получил травму перед игрой в Кубке лиги против «Манчестер Сити» (2:3).

«Мы выставили на матч игроков, которые отдохнули и могли тренироваться. К сожалению, это не касается Бобби, он травмировался два дня назад на тренировке. Травма несерьезная, но не позволит ему сыграть.

Ван Дейк приехал только вчера. Он играл во всех матчах за нас и за Нидерланды, так что ему дали еще два дня на отдых. Впереди нас ждет важный отрезок сезона», - сказал Клопп.