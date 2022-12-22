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  4. ФОТО. А поздравить Месси? Роналду опубликовал первые фото после ЧМ-2022
Чемпионат мира
22 декабря 2022, 22:27 |
1332
0

ФОТО. А поздравить Месси? Роналду опубликовал первые фото после ЧМ-2022

Звездный португалец хорошо провел время в бассейне

22 декабря 2022, 22:27 |
1332
0
ФОТО. А поздравить Месси? Роналду опубликовал первые фото после ЧМ-2022
Instagram. Криштиану Роналду

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал первые фото в своем Instagram после завершения ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

37-летний игрок в сторис выложил фотографии, на которых он находится в бассейне, принимая водные процедуры.

Отметим, что Криштиану так и не отреагировал на чемпионство Месси и сборной Аргентины на Мундиале 2022 года.

К слову, национальная команда Португалии вылетела с ЧМ на стадии 1/4 финала от сборной Марокко.

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Источник Sport.ua
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