ФОТО. А поздравить Месси? Роналду опубликовал первые фото после ЧМ-2022
Звездный португалец хорошо провел время в бассейне
Звездный португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал первые фото в своем Instagram после завершения ЧМ-2022 по футболу в Катаре.
37-летний игрок в сторис выложил фотографии, на которых он находится в бассейне, принимая водные процедуры.
Отметим, что Криштиану так и не отреагировал на чемпионство Месси и сборной Аргентины на Мундиале 2022 года.
К слову, национальная команда Португалии вылетела с ЧМ на стадии 1/4 финала от сборной Марокко.
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