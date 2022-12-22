И отдохнут, и потренируются. Известно, где Заря и Кривбасс проведут сборы

Украинские футбольные клубы луганская «Заря» и криворожский «Кривбасс» проведут сборы в Турции во время зимней паузы в чемпионате Украины по футболу.

Отметим, что ранее стало известно, что клубам УПЛ разрешили проводить сборы за границей.

К слову, «Заря» на текущий момент располагается на 4 месте в таблице УПЛ, имея в своем активе 28 очков после 15 игры. «Кривбасс», в свою очередь, занимает 8 позицию с 18 очками также после 15 туров.