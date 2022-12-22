Украина. Первая лига22 декабря 2022, 19:59 |
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И отдохнут, и потренируются. Известно, где Заря и Кривбасс проведут сборы
Украинские клубы будут тренироваться в Турции
22 декабря 2022, 19:59 |
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Украинские футбольные клубы луганская «Заря» и криворожский «Кривбасс» проведут сборы в Турции во время зимней паузы в чемпионате Украины по футболу.
Отметим, что ранее стало известно, что клубам УПЛ разрешили проводить сборы за границей.
К слову, «Заря» на текущий момент располагается на 4 месте в таблице УПЛ, имея в своем активе 28 очков после 15 игры. «Кривбасс», в свою очередь, занимает 8 позицию с 18 очками также после 15 туров.
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