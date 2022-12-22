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Украина. Премьер лига
22 декабря 2022, 19:48 |
158
1

Не в Украине. Клубам УПЛ разрешили проводить сборы за границей

А вот команды из низших лигу останутся в Украине

22 декабря 2022, 19:48 |
158
1
Не в Украине. Клубам УПЛ разрешили проводить сборы за границей
УПЛ

Клубам украинской премьер-лиги разрешили проводить сборы за границей.

Сообщается, что команды провели консультации с Министерством молодежи и спорта Украины. По итогу заграничные сборы для украинских команд были разрешены.

Правда, это не касается клубов низших лиг. Они готовятся к сборам в Украине, а также многие примут участие в новом турнире – зимнем Кубке ПФЛ.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы тренировка
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Источник Український футбол
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donnerwetter
В США. В центрах подготовки персонала систем Патриот.
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