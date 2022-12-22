Не в Украине. Клубам УПЛ разрешили проводить сборы за границей

Клубам украинской премьер-лиги разрешили проводить сборы за границей.

Сообщается, что команды провели консультации с Министерством молодежи и спорта Украины. По итогу заграничные сборы для украинских команд были разрешены.

Правда, это не касается клубов низших лиг. Они готовятся к сборам в Украине, а также многие примут участие в новом турнире – зимнем Кубке ПФЛ.