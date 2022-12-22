Виктор ОСИМХЕН: «Марадона будет существовать здесь вечно»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал об отношении горожан к Диего Марадоне.

«Я видел аргентинскую вечеринку на улицах и площадях Неаполя. Это впечатляет. Я даже не представляю, чем был Марадона для города, и называть его богом – это не преувеличение. Но он также важен и для клуба, и для всех нас, игроков. Диего Марадона будет существовать здесь вечно», - сказал Осимхен.

Ранее сообщалось, что «Наполи» собирается продать свою звезду в январе.