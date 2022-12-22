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  4. Виктор ОСИМХЕН: «Марадона будет существовать здесь вечно»
Италия
22 декабря 2022, 04:40 |
71
0

Виктор ОСИМХЕН: «Марадона будет существовать здесь вечно»

Форвард «Наполи» – о важности Марадоны для клуба

22 декабря 2022, 04:40 |
71
0
Виктор ОСИМХЕН: «Марадона будет существовать здесь вечно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал об отношении горожан к Диего Марадоне.

«Я видел аргентинскую вечеринку на улицах и площадях Неаполя. Это впечатляет. Я даже не представляю, чем был Марадона для города, и называть его богом – это не преувеличение. Но он также важен и для клуба, и для всех нас, игроков. Диего Марадона будет существовать здесь вечно», - сказал Осимхен.

Ранее сообщалось, что «Наполи» собирается продать свою звезду в январе.

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Виктор Осимхен Диего Марадона Наполи
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Источник Il Mattino
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