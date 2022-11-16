Наполи собирается продать свою звезду в январе

«Наполи» планирует во время январского трансферного окна продать своего форварда Виктора Осимхена. В клубе надеются, что во время зимнего трансферного окна получат выгодное предложение по поводу 23-летнего нигерийского форварда. «Наполи» надеется получить за Осимхена 70 миллионов евро.

Интерес к Осимхену проявляют «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». В нынешнем сезоне на счету форварда 10 голов и 3 ассиста в 14 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.