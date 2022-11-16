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Италия
16 ноября 2022, 22:54 |
326
0

Наполи собирается продать свою звезду в январе

Виктор Осимхен может покинуть клуб

16 ноября 2022, 22:54 |
326
0
Наполи собирается продать свою звезду в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«Наполи» планирует во время январского трансферного окна продать своего форварда Виктора Осимхена. В клубе надеются, что во время зимнего трансферного окна получат выгодное предложение по поводу 23-летнего нигерийского форварда. «Наполи» надеется получить за Осимхена 70 миллионов евро.

Интерес к Осимхену проявляют «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». В нынешнем сезоне на счету форварда 10 голов и 3 ассиста в 14 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

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Источник Daily Mirror
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