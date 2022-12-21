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Чемпионат Европы
21 декабря 2022, 15:15 |
528
0

В УЕФА огорчены задержками гарантий заявки Британии на проведение Евро-2028

Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс и Ирландия объявили о заявке еще в начале 2022 года

21 декабря 2022, 15:15 |
528
0
В УЕФА огорчены задержками гарантий заявки Британии на проведение Евро-2028
УЕФА

Оргкомитет заявки Великобритании и Ирландии на проведение Евро-2028 по футболу был предупрежден о том, что в УЕФА обеспокоены в связи с задержками в согласовании гарантий.

Дело в том, что представители УЕФА не получили никакого подтверждения и предварительных гарантий в отношении полиции, аэропортов, налоговых льгот и футбольного стадиона «Тоттенхэм Хотспур».

Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс и Ирландия объявили о совместной заявке еще в начале 2022 года. Также кандидатом на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года является Турция. К слову, свою заявку подавала и россия, но она была отклонена в связи с полномасштабным вторжением рф в Украину.

Решение о назначение хозяина турнира будет принято в сентябре 2023 года.

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Англия Ирландия Уэльс Северная Ирландия Шотландия Евро-2028 заявка стадион
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Источник The Times
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