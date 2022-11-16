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Чемпионат Европы
16 ноября 2022, 19:29 |
698
0

Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032

Три заявки на два турнира

16 ноября 2022, 19:29 |
698
0
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
uefa.com

УЕФА подтвердил, что завершил прием заявок от стран, которые хотят провести Евро-2028 и Евро-2032.

На Евро-2028 претендуют общая заявка Англии, Уэльса, Шотландии, Ирландии и Северной Ирландии, а также отдельная заявка Турции.

На Евро-2032 претендуют отдельные заявки Турции и Италии. Все страны должны окончательно подтвердить свою готовностью провести турнир до апреля 2023 года.

УЕФА объявит организаторов двух чемпионатов Европы осенью 2023 года. Евро-2024 пройдет в Германии.

Ранее стало известно, что Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии, которые хотят в 2030 году провести чемпионат мира.

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Источник УЕФА
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