В мордоре не играем. Заявки россии на проведение Евро 2028 и 2032 отклонены

Сегодня УЕФА объявила о принятии ряда санкций против россии из-за войны в Украине. Они включают в себя не только отстранение российских клубов и сборных от всех турниров под эгидой УЕФА на сезон 2022/2023.

Также новые санкции коснулись заявок россии на проведение Евро-2028 и Евро-2032. УЕФА объявил о том, что обе заявки были отклонены.

На проведение Евро-2028 претендуют Турция, а также объединенная заявка Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. На Евро-2032 – та же Турция и Италия.