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В мордоре не играем. Заявки россии на проведение Евро 2028 и 2032 отклонены

Очередная порция санкций от УЕФА

  • 02.05.2022 20:42
  • 404 просмотра
  • 1 комментарий
В мордоре не играем. Заявки россии на проведение Евро 2028 и 2032 отклонены
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня УЕФА объявила о принятии ряда санкций против россии из-за войны в Украине. Они включают в себя не только отстранение российских клубов и сборных от всех турниров под эгидой УЕФА на сезон 2022/2023.

Также новые санкции коснулись заявок россии на проведение Евро-2028 и Евро-2032. УЕФА объявил о том, что обе заявки были отклонены.

На проведение Евро-2028 претендуют Турция, а также объединенная заявка Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. На Евро-2032 – та же Турция и Италия.

Источник — УЕФА

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Octopus, 02.05.2022 21:12
    0
    Да просто заявку неправильно оформили
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