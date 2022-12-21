ВИДЕО. Немного не по плану. Как Месси и Ко улетели с парада в Аргентине
Игроки должны были добраться до Площади Республики
Во вторник, 20 декабря, состоялся парад в Буэнос-Айресе в честь чемпионства национальной команды на Мундиале 2022 года.
Автобус с футболистами проделал большую часть запланированного пути, однако добраться до Площади Республики, как планировалось изначально, не получилось из-за большого скопления людей.
Вскоре игроков забрали с автобуса и отправили на вертолет, который затем пролетел над городом.
«Нам не позволили поприветствовать людей у Обелиска. Те же службы безопасности, которые сопровождали нас, не разрешают нам ехать дальше.
Тысяча извинений от имени всех игроков-чемпионов. Очень жаль», – написал глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа в своем Twitter.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевская команда уступила финскому клубу «Карху Баскет» со счетом 65:72
Лионелю теперь можно все