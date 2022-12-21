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Чемпионат Европы
21 декабря 2022, 01:30 |
123
0

Экс-игрок сборной Аргентины: «Месси пообещал мне, что сыграет на ЧМ-2026»

Хорхе Вальдано – про возможное участие Месси на мундиале в 2026 году

21 декабря 2022, 01:30 |
123
0
Экс-игрок сборной Аргентины: «Месси пообещал мне, что сыграет на ЧМ-2026»
Twitter. Хорхе Вальдано

Бывший нападающий сборной Аргентины Хорхе Вальдано заявил, что Лионель Месси хочет сыграть на ЧМ-2026:

«Когда я брал у него интервью перед чемпионатом мира, вне камеры он сказал мне, что собирается сыграть на своем пятом мундиале и что ни один футболист не сыграл на шести.

Он сказал мне, что это невозможно, и добавил: «если я стану чемпионом мира, я оставлю свою футболку до следующего чемпионата мира». Футбол показал, что сыграть на шести чемпионатах мира практически невозможно».

Отметим, что ранее стало известно, что Месси не планирует завершать карьеру в сборной Аргентины, но на ЧМ-2026 его не стоит ждать.

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Источник Goal.com
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