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  4. Дешам остается? Известны новые детали вокруг поста тренера сборной Франции
Чемпионат мира
20 декабря 2022, 18:35 |
757
0

Дешам остается? Известны новые детали вокруг поста тренера сборной Франции

Главный тренер сборной Франции назвал условия, при которых продолжит работу в команде

20 декабря 2022, 18:35 |
757
0
Дешам остается? Известны новые детали вокруг поста тренера сборной Франции
Instagram. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может остаться работать в команде, если федерация футбола Франции предложит ему контракт до ЧМ-2026.

Сообщается, что Дешам намерен продлить контракт, но он хочет, чтобы сделка была рассчитана до ЧМ-2026, а не до Евро-2024, как было ему предложено ранее.

К слову, Дешама может заменить Зинедин Зидан, если Дидье не сможет договориться с руководством.

Отметим, что в воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

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Дидье Дешам ЧМ-2022 по футболу продление контракта сборная Франции по футболу
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Источник AS
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