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Молодежные турниры
20 декабря 2022, 11:25 | Обновлено 20 декабря 2022, 11:30
328
0

Олег КУЗНЕЦОВ: «Группа у нас равная, фаворита нет»

Главный тренер – о предстоящем отборе на чемпионат Европы

20 декабря 2022, 11:25 | Обновлено 20 декабря 2022, 11:30
328
0
Олег КУЗНЕЦОВ: «Группа у нас равная, фаворита нет»
УАФ. Олег Кузнецов

С 15 по 21 ноября 2023 года юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19). По итогам жеребьевки сине-желтые встретятся со сборными Словакии, Косова и Мальты (хозяин соревнований).

О том, что ожидает сборную в следующем году, рассказал ее главный тренер Олег Кузнецов.

— Что касается прошлых выступлений, то подготовка к элит-раунду Евро-2022 (U-17), учитывая ситуацию в стране, получилась скомканной, — сказал Кузнецов. — На сбор пришлось вызвать не всех сильнейших футболистов. Конечно, мы остались недовольны третьим местом в группе. Но я уверен, что если бы все прошло по плану, то результат был бы другим.

Впрочем, важно, что жизнь продолжается, поэтому мы будем готовиться со всей ответственностью уже к квалификационным матчам Евро-2024 (U-19). По поводу жеребьевки могу сказать, что группа у нас равная. И пусть сборные Словакии, Косово и Мальты не принадлежат к европейским грандам, уверен, что в каждом поединке будет непросто. Полагаю, что в нашем квартете фаворита нет.

Что касается планов подготовки, то я пока ничего конкретного сказать не могу. Да, в марте мы планируем принять участие в серьезном международном турнире в Португалии, но пока неизвестно, состоится ли он вообще. В теории хотелось бы провести недельный селекционный сбор, чтобы посмотреть кандидатов и сыграть пару контрольных матчей. Но, опять же, как все будет, думаю, станет известно уже в следующем году.

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Олег Кузнецов Евро-2024 U-19 женская сборная Украины по футболу U-19
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Источник Украинская ассоциация футбола
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