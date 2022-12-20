ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

После победы аргентинской сборной две южноамериканские болельщицы обнажили грудь во время празднования, за что были задержаны катарскими правоохранительными органами.



Сообщается, что нарушительниц порядка оперативно вывели со стадиона, теперь они понесут наказание как минимум в виде штрафа, ведь подобное поведение в арабской стране запрещено.