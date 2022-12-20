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  4. ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
Чемпионат мира
20 декабря 2022, 10:36 | Обновлено 20 декабря 2022, 10:37
4449
8

ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали

Не лучшее решение со стороны девушек

20 декабря 2022, 10:36 | Обновлено 20 декабря 2022, 10:37
4449
8
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

После победы аргентинской сборной две южноамериканские болельщицы обнажили грудь во время празднования, за что были задержаны катарскими правоохранительными органами.

Сообщается, что нарушительниц порядка оперативно вывели со стадиона, теперь они понесут наказание как минимум в виде штрафа, ведь подобное поведение в арабской стране запрещено.

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Источник The Sun
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Комментарии 8
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Am
Ха таку красу штраф? Хіба що через заздрощі
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+3
GloryUkraine
Дибільні закони.
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+3
pmelnik7788
а там є за шо заарештовувати!
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0
Rolan Stkomarovskiy
Місцеві закони і правила потрібно поважати. Навіть якщо вони здаються неправильними. 
В Україні же більшість людей в суспільстві не читає, не знає та не розуміє навіть конституцію та кодекси, а тому при владі - колишній та діючий кримінал, масштабні шахраї та елітні гопніки, які косять під аристократів та інтелігенцію. 
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0
Рома Кол
Что за мода свои сисяндры вываливать ну давайте мы писюны будем показывать что за критинизм 
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-1
DK1961
Уложат на скамеечку и по 50 палок каждой даме по дупе. Ну таков закон. Мусульманский ортодоксальный
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-4
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