ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

После последнего реализованного 11-метрового от Гонсало Монтиэля в серии послематчевых пенальти, который принес Аргентине чемпионство на Мундиале, камеры переключились на трибуну, где аргентинцы ярко праздновали победу.

В объектив попала девушка, которая не придумала ничего лучше, как оголить грудь и праздновать чемпионство топлес.

В правилах написано, что футболка или топ должны закрывать у женщин как минимум грудь, а еще лучше и живот. Теперь аргентинской болельщице грозит штраф, а в худшем случае – попадание за решетку, так как Катар известен своими очень строгими правилами и требованиями.