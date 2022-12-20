Оливье ЖИРУ: «Всегда тяжело расставаться со сборной»

Форвард сборной Франции Оливье Жиру во время встречи с болельщиками, которая состоялась в Париже по прилету команды с чемпионата мира 2022, поделился ближайшими планами.

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Как известно, французская сборная на ЧМ-2022 завоевала серебро, проиграв в финале команде Аргентины (3:3, пенальти 2:4)

«Это здорово, потому что результат был ужасен, но французы поддержали нас. Это единственная радость – жить такими моментами. Мы собираемся крепко обнять друг друга и отправиться в отпуск, чтобы подзарядить батарейки на конец сезона. Всегда тяжело расставаться со сборной, с который провел полтора месяца. Мы как семья, как братья», – рассказал Жиру.