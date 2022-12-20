Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оливье ЖИРУ: «Всегда тяжело расставаться со сборной»
Чемпионат мира
20 декабря 2022, 02:17 |
182
0

Оливье ЖИРУ: «Всегда тяжело расставаться со сборной»

Французский нападающий – о ближайших планах

20 декабря 2022, 02:17 |
182
0
Оливье ЖИРУ: «Всегда тяжело расставаться со сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Форвард сборной Франции Оливье Жиру во время встречи с болельщиками, которая состоялась в Париже по прилету команды с чемпионата мира 2022, поделился ближайшими планами.

Как известно, французская сборная на ЧМ-2022 завоевала серебро, проиграв в финале команде Аргентины (3:3, пенальти 2:4)

«Это здорово, потому что результат был ужасен, но французы поддержали нас. Это единственная радость – жить такими моментами. Мы собираемся крепко обнять друг друга и отправиться в отпуск, чтобы подзарядить батарейки на конец сезона. Всегда тяжело расставаться со сборной, с который провел полтора месяца. Мы как семья, как братья», – рассказал Жиру.

По теме:
Вся Аргентина получила подарок от властей страны по поводу чемпионства сбор
Месси завоевал 42-й трофей. До рекордного показателя нужен еще один титул
Игроки сборной Бразилии уговаривают Неймара остаться в команде
ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу Оливье Жиру
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник TF1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новая партия дронов. Зеленский рассказал, сколько Шахедов получила россия
Война | 19 декабря 2022, 19:27 8
Новая партия дронов. Зеленский рассказал, сколько Шахедов получила россия
Новая партия дронов. Зеленский рассказал, сколько Шахедов получила россия

Сотрудничество с Ираном продолжается

ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования
Футбол | 19 декабря 2022, 11:59 1
ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования
ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования

Правда, теперь ей грозит как минимум штраф...

Один француз, три марокканца, без бразильцев. Символическая сборная ЧМ-2022
Футбол | 19.12.2022, 11:20
Один француз, три марокканца, без бразильцев. Символическая сборная ЧМ-2022
Один француз, три марокканца, без бразильцев. Символическая сборная ЧМ-2022
Местечко для Месси найдется. Лионель может сыграть на ЧМ-2026
Футбол | 19.12.2022, 21:27
Местечко для Месси найдется. Лионель может сыграть на ЧМ-2026
Местечко для Месси найдется. Лионель может сыграть на ЧМ-2026
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
Футбол | 19.12.2022, 10:50
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
18.12.2022, 18:15 2
Футбол
Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022
Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022
18.12.2022, 20:30 31
Футбол
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
19.12.2022, 08:15 1
Футбол
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «В войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «В войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может»
18.12.2022, 15:59 8
Футбол
ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы
ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы
18.12.2022, 21:05 3
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
19.12.2022, 02:00
Биатлон
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
18.12.2022, 07:10
MMA
ФОТО. Ангелина КАЛИНИНА: «Спасибо моей команде! Отдельное спасибо Франции»
ФОТО. Ангелина КАЛИНИНА: «Спасибо моей команде! Отдельное спасибо Франции»
18.12.2022, 05:45 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности