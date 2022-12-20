Вся Аргентина получила подарок от властей страны по поводу чемпионства сбор

Власти Аргентины объявили вторник, 20 декабря, общенациональным выходным. Причина – завоевание сборной страны кубка мира-2022 и масштабные празднования по этому поводу.

Ожидается, что Лионель Месси и компания прилетят в Буэнос-Айрес в ночь с понедельника на вторник. Исходя из этого, маловероятно, что в Аргентине во вторник, 20-го числа, хоть кто-то согласится выйти на работу.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря, аргентинская сборная в финале ЧМ-2022 обыграла команду Франции – 3:3, пенальти 4:2. Аргентинцы стали чемпионами мира впервые за 36 лет. До этого команда завоевывала кубок мира в 1978 и 1986 годах.