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  4. ВИДЕО. Аргентина сегодня гуляет! Реакция болельщиков на победу на ЧМ-2022
Чемпионат Европы
18 декабря 2022, 23:25 |
2484
2

ВИДЕО. Аргентина сегодня гуляет! Реакция болельщиков на победу на ЧМ-2022

Триумф на Мундиале 2022 года запомнится аргентинцам надолго

18 декабря 2022, 23:25 |
2484
2
ВИДЕО. Аргентина сегодня гуляет! Реакция болельщиков на победу на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Естественно, в Аргентине теперь праздник, ведь аргентинцы ждали победы своей команды на мировом первенстве на протяжении последних 36 лет. Фанаты вышли на улицы по всей Аргентине и праздную чемпионство своей национальной команды.

ВИДЕО. Аргентина сегодня гуляет! Реакция болельщиков на победу на ЧМ-2022

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Октавий Фландрийский
Интересно, а сколько в сборной Франции настоящих, коренных французов, а не потомков бывших рабов с колоний? Еще немного и в сборной буду  играть одни очень загорелые ребята...
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+2
donnerwetter
Учитывая разницу во времени - завтра у них точно объявят   выходной.
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+1
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