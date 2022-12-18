В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Естественно, в Аргентине теперь праздник, ведь аргентинцы ждали победы своей команды на мировом первенстве на протяжении последних 36 лет. Фанаты вышли на улицы по всей Аргентине и праздную чемпионство своей национальной команды.

ВИДЕО. Аргентина сегодня гуляет! Реакция болельщиков на победу на ЧМ-2022