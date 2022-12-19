Чемпионат мира19 декабря 2022, 17:24 |
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ФОТО. Месси с Кубком мира летит в самолете
Сборная Аргентины возвращается домой
19 декабря 2022, 17:24 |
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После победы на чемпионате мира 2022 года сборная Аргентины покинула Катар. Свежеиспеченные чемпионы мира вылетели к себе домой, в Аргентину.
Лидер команды Лионель Месси выложил фото с Кубком мира из салона самолета:
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