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  4. ФОТО. Месси с Кубком мира летит в самолете
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 17:24 |
1169
0

ФОТО. Месси с Кубком мира летит в самолете

Сборная Аргентины возвращается домой

19 декабря 2022, 17:24 |
1169
0
ФОТО. Месси с Кубком мира летит в самолете
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

После победы на чемпионате мира 2022 года сборная Аргентины покинула Катар. Свежеиспеченные чемпионы мира вылетели к себе домой, в Аргентину.

Лидер команды Лионель Месси выложил фото с Кубком мира из салона самолета:

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Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу фото
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