МК Донс - Лестер. Прогноз и анонс на матч

20 декабря на «Стэдиум МК» пройдет матч 1/8 финала Кубка Лиги Англии, в котором «МК Донс» встретится с «Лестером». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

«МК Донс»

Клуб имеет непростую историю и не лучшее нынешнее состояние. Фактически это преемник «Уимблдона», по желанию хозяев в 2004-м году сменивший «прописку». Но формально под давлением болельщиков пришлось отречься от славной истории. А собственные успехи крайне скромны. Прорывом мог стать прошлый сезон, когда было взято 3-е место в Лиге 1. Но плей-офф за подъем в Чемпионшип был проигран, а сейчас «Донс» стоят уже на вылет в 3-м дивизионе. Парадоксально, но при этом он успешен именно в Кубке Лиге. Там он прошел уже 3-х соперников. И ладно победы над такими же скромными «Саттон Юнайтед» и «Моркемом». Но также было выбито в 1/32 «Уотфорд», причем счет 2-0 было оформлено на выезде, в Лондоне.

«Лестер»

Команда еще в прошлом сезоне начала сдуваться. После лет постоянной борьбы за Лигу чемпионов она осталась вообще без пропуска в еврокубки. Но по-настоящему провальным был старт нового розыгрыша. А уход лидеров, Шмейхеля и Фофана, без адекватной замены, вызывал у болельщиков понятную тревогу. За август-сентябрь, в 7 турах, взяли всего 1 очко. И как: растеряли дома преимущество в 2 мяча над «Уотфордом», а потом проиграли 6 раз кряду. Но после каникул получилось наконец-то выиграть, у «Ноттингем Форест», и сразу 4-0. А в последних 5 турах перед затяжными каникулами обыграли 4 противников, кроме «Манчестер Сити». Заодно и в Кубке Лиги прошли «Ньюпорт», забив тому 3 безответных мяча.

Статистика личных встреч

Клубы играли между собой на официальном уровне в Лиге 1 в 2008/2009 году. У «Лестера» тогда победа и ничья. Так же он провел и пару последующих товарищеских матчей: 2-0 в 2014-м, 0-0 в 2017-м.

Прогноз

Букмекерские конторы ожидаемо не верят в «МК Донс». Он намного слабее, да и все внимание нужно сосредоточить на борьбе за выживание в Лиге 1. Ставим на победу «Лестера» при форе «-1» (коэффициент - 1,7) от Parimatch.