Лестер без проблем вышел в 1/4 финала Кубка лиги
Также туда пробились «Вулвз», «Ньюкасл» и «Саутгемптон»
В матче 1/8 финала розыгрыша Кубка английской Лиги «Лестер» нанес визит клубу «Милтон Кинз Донс». Силы команд оказались неравными – клуб из АПЛ заметно превосходил представителя Первой лиги чемпионата Англии и добился в итоге крупной победы – 3:0.
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Вместе с «лисами» в четвертьфинал вышли «Вулверхэмптон», который в родных стенах переиграл «Джиллингем» (2:0), «Ньюкасл», который дома обыграл «Борнмут» (1:0), и «Саутгемптон», также на своем поле одолевший «Линкольн» (2:1).
Кубок английской лиги. 1/8 финала
Вулверхэмптон – Джиллингем – 2:0
Голы: Хименес, 77 пенальти (1:0). Аит Нури, 90+1 (2:0).
Милтон Кинз Донс – Лестер – 0:3
Голы: Тилеманс, 18 (0:1). Перес, 29 (0:2). Варди, 50 (0:3).
Ньюкасл – Борнмут – 1:0
Гол: Смит, 67 автогол (1:0).
Саутгемптон – Линкольн – 2:1
Голы: Базуну, 2 автогол (0:1). Адамс, 25 (1:1). Адамс, 74 (2:1).
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