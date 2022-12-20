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Англия
20 декабря 2022, 23:42 | Обновлено 21 декабря 2022, 00:08
46
0

Лестер без проблем вышел в 1/4 финала Кубка лиги

Также туда пробились «Вулвз», «Ньюкасл» и «Саутгемптон»

20 декабря 2022, 23:42 | Обновлено 21 декабря 2022, 00:08
46
0
Лестер без проблем вышел в 1/4 финала Кубка лиги
ФК Лестер

В матче 1/8 финала розыгрыша Кубка английской Лиги «Лестер» нанес визит клубу «Милтон Кинз Донс». Силы команд оказались неравными – клуб из АПЛ заметно превосходил представителя Первой лиги чемпионата Англии и добился в итоге крупной победы – 3:0.

Вместе с «лисами» в четвертьфинал вышли «Вулверхэмптон», который в родных стенах переиграл «Джиллингем» (2:0), «Ньюкасл», который дома обыграл «Борнмут» (1:0), и «Саутгемптон», также на своем поле одолевший «Линкольн» (2:1).

Кубок английской лиги. 1/8 финала

Вулверхэмптон – Джиллингем – 2:0

Голы: Хименес, 77 пенальти (1:0). Аит Нури, 90+1 (2:0).

Милтон Кинз Донс – Лестер – 0:3

Голы: Тилеманс, 18 (0:1). Перес, 29 (0:2). Варди, 50 (0:3).

Ньюкасл – Борнмут – 1:0

Гол: Смит, 67 автогол (1:0).

Саутгемптон – Линкольн – 2:1

Голы: Базуну, 2 автогол (0:1). Адамс, 25 (1:1). Адамс, 74 (2:1).

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Кубок английской лиги по футболу Лестер Ньюкасл Вулверхэмптон Борнмут Саутгемптон
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Источник Sport.ua
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