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  4. Тони КРООС: «Никогда не видел, чтобы кто-то играл так стабильно, как Месси»
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 17:15 |
550
0

Тони КРООС: «Никогда не видел, чтобы кто-то играл так стабильно, как Месси»

Немецкий хавбек – о форварде сборной Аргентины

19 декабря 2022, 17:15 |
550
0
Тони КРООС: «Никогда не видел, чтобы кто-то играл так стабильно, как Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Звездный полузащитник «Реала» и чемпион мира 2014 года Тони Кроос поздравил Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины:

«Он этого заслуживает. Что касается индивидуального выступления Месси на чемпионате мира, я никогда не видел, чтобы кто-то играл так стабильно, как этот парень. Имейте в виду, он никогда не играл за клубы, которым я отдаю предпочтение. Так что я говорю искренне».

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Тони Кроос Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу
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Источник Mundo Deportivo
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