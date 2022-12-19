Чемпионат мира19 декабря 2022, 17:15 |
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Тони КРООС: «Никогда не видел, чтобы кто-то играл так стабильно, как Месси»
Немецкий хавбек – о форварде сборной Аргентины
19 декабря 2022, 17:15 |
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Звездный полузащитник «Реала» и чемпион мира 2014 года Тони Кроос поздравил Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины:
«Он этого заслуживает. Что касается индивидуального выступления Месси на чемпионате мира, я никогда не видел, чтобы кто-то играл так стабильно, как этот парень. Имейте в виду, он никогда не играл за клубы, которым я отдаю предпочтение. Так что я говорю искренне».
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