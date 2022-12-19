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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 16:13 |
335
2

Финал ЧМ-2022 собрал рекордные рейтинги в истории французского ТВ

Матч посмотрели почти 30 миллионов французов

19 декабря 2022, 16:13 |
335
2
Финал ЧМ-2022 собрал рекордные рейтинги в истории французского ТВ
Getty Images/Global Images Ukraine

Проигранный финал чемпионата мира против Аргентины собрал самые высокие телерейтинги в истории французского телевидения. На телеканале TF1 игру посмотрели 24 миллиона зрителей, во время серии пенальти их количество достигло отметки в 29 миллионов. Доля аудитории составила 80%.

Предыдущий рекорд был установлен на полуфинале ЧМ-2006 против Португалии. Тот матч в прямом эфире посмотрели 22,2 миллиона французов. Полуфинал нынешнего ЧМ против Марокко во Франции посмотрели 20,7 миллиона человек.

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сборная Франции по футболу Аргентина - Франция ЧМ-2022 по футболу телевидение
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Источник RMC Sport
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Що таке 39млн.?
От якби і фіналі зіграли китайці з індійцями...
😂😂😂
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