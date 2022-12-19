Финал ЧМ-2022 собрал рекордные рейтинги в истории французского ТВ

Проигранный финал чемпионата мира против Аргентины собрал самые высокие телерейтинги в истории французского телевидения. На телеканале TF1 игру посмотрели 24 миллиона зрителей, во время серии пенальти их количество достигло отметки в 29 миллионов. Доля аудитории составила 80%.

Предыдущий рекорд был установлен на полуфинале ЧМ-2006 против Португалии. Тот матч в прямом эфире посмотрели 22,2 миллиона французов. Полуфинал нынешнего ЧМ против Марокко во Франции посмотрели 20,7 миллиона человек.